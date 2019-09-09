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Maden işçileri açlık grevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 22:59 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ve Suluova ilçelerinde faaliyet gösteren maden ocağında çalışan işçiler, kuruluşun kapatılması ve işsiz kaldıkları iddiasıyla maden ocağında açlık grevine başladı.İşletme önünde toplanan ve eylem yapan 253 işçiden 50’si yazdıkları dilekçeleri yetkililere bırakarak ocağa indi, açlık grevine başladı ve eylemlerine sorunları çözülünceye kadar yer altında devam edeceklerini belirtti.Türkiye Maden İşçileri Sendikası Merzifon Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven, maden işletmesinin sözleşmesinin iptal edildiğini ve burada çalışan bütün işçilerin işsiz kaldığını söyledi.

Amasya’nın Merzifon ve Suluova ilçelerinde faaliyet gösteren maden ocağında çalışan işçiler, kuruluşun kapatılması ve işsiz kaldıkları iddiasıyla maden ocağında açlık grevine başladı.
İşletme önünde toplanan ve eylem yapan 253 işçiden 50’si yazdıkları dilekçeleri yetkililere bırakarak ocağa indi, açlık grevine başladı ve eylemlerine sorunları çözülünceye kadar yer altında devam edeceklerini belirtti.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Merzifon Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven, maden işletmesinin sözleşmesinin iptal edildiğini ve burada çalışan bütün işçilerin işsiz kaldığını söyledi. Güven, “Bu işletme 2013 yılında rödovans karşılığında verildi. Biz eylem yapıp maaş almaktan öte bu işin çözülmesini istiyoruz. Bize yapacağınız iyilik, bir maaş ödemek, iki maaş ödemek veya bizim eylemimize son verdirmek değil, bu işi çözün biz de rahat edelim siz de rahat edin. Sözleşme iptal olduğu için buradaki 253 kişi de işsiz kalıyor. Biz 1 aydır uğraşıyoruz. Her noktaya en az 10 kere gittik. Hiçbir yerden net olarak siz şurada çalışacaksınız, işiniz şu, sosyal haklarınız şu denmedi. Bizim geriye dönük tazminatlarımız kimse tarafından net olarak belirtilmedi. Hep yuvarlak bir çember içerisinde anlatıldı. Bugün itibariyle gerçek şu bugün itibarıyla buradaki 253 kişi işsiz. Okullar açıldı, sabah bütün herkes çocuklarının elinden tuttu okula gitti. Oysa biz buraya eyleme geldik. Bizim ailemizin çocuklarımızın bildiği bir gerçek var, yarın bu insanlar işsiz” dedi.
12 yıldır Yeni Çeltek’te çalışan Rıdvan Yavuz da, “Yer altındaki arkadaşlar çıkana kadar, açlık grevi sona erdirilene kadar, bizim için olumlu bir şeklide sona erdirilene kadar biz de burada arkadaşlarımızın yanında sonuna kadar direnmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
253 maden işçisi eyleme istediklerini alana kadar devam edeceklerini belirterek, 50 kişilik maden işçisi grubu yer altında açlık grevine başladı.

Maden işçileri açlık grevine başladı

Maden işçileri açlık grevine başladı

Maden işçileri açlık grevine başladı

Maden işçileri açlık grevine başladı

Maden işçileri açlık grevine başladı

Maden işçileri açlık grevine başladı

Maden işçileri açlık grevine başladı

Maden işçileri açlık grevine başladı

Maden işçileri açlık grevine başladı

Maden işçileri açlık grevine başladı

Maden işçileri açlık grevine başladı

Maden işçileri açlık grevine başladı

Maden işçileri açlık grevine başladı

Maden işçileri açlık grevine başladı

Maden işçileri açlık grevine başladı
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