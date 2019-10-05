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Maden işçileri tazminat için Ankara'ya yürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 15:39 | Son Güncelleme

Tazminat haklarının ödenmediğini belirten Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi 60 işçi, Manisa'nın Soma ilçesinden Ankara'ya yürüyüş başlattı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, Bağımsız Maden-İş Sendikasına üye 60 işçi, 2014'teki maden faciasının ardından çoğunluğu Soma Madencilik AŞ olmak üzere farklı firmalarda işten çıkarılan işçilerin tazminatlarını alamadıklarını belirterek Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi maden işçileri, ellerindeki döviz ve pankartlarla, Soma'dan başlayarak Ankara’da 10 gün sonra son bulacak yürüyüş eylemi için Soma Cengiz Topel Meydanı'nda bir araya geldi.

Sendika temsilcisi Ömer Kamil Kartal, yaptığı açıklamada, tazminat haklarının ödenmesini istediklerini belirtti. Kartal, şöyle konuştu:

"301 kilometre yolu, Soma kazasında hayatını kaybeden arkadaşlarımızın anısına yürüyeceğiz. Yürüyüşümüz 10 gün sürecek. Yürüyüşe, tazminatlarını alamayan 3 bin 500 işçiden 50 maden işçisi ve 10 sendika temsilcisi katılacak. Soma- Kırkağaç, Akhisar- Gölmarmara ve Gölmarmara-Salihli arası yürünerek geçilecek. Uşak, Afyon ve Polatlı'da da yürüyüşler yapılacak. 15 Ekim günü saat 13.00'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde olacağız. Bu arada TBMM'de grubu olan tüm partilerin grup başkanvekilleri ile de 9 Ekim'de görüşeceğiz."

İşçiler adına bir açıklama yapan maden işçisi Ercan Erkalkan ise işten çıkarılan maden işçileri olarak, haklarını aramaya devam edeceklerini söyledi.

Yapılan basın açıklamasının ardından maden işçilerinden ve sendika temsilcilerinden oluşan 60 maden işçisi ve aileleri, Soma Beşyol Madenci Anıtı'na gelerek burada saygı duruşunda bulundu. İşçiler, daha sonra Manisa'nın Akhisar ilçesi Süleymanlı Mahallesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Polis ise bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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