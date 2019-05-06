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Maden işçileri, yeraltında ilk sahurlarını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 08:25 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta maden işçileri, ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle yaptı.

Maden işçileri, yeraltında ilk sahurlarını yaptı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta maden işçileri, ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle yaptı.
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir şirkete ait maden ocağında 00.00- 08.00 vardiyasında çalışan işçiler, ilk sahuru yerin 300 metre altında yaptı. Sahur saatinin yaklaşmasıyla işlerini bırakıp kömür karası el ve yüzlerini temizleyen işçiler, ardından kalaslarla kurdukları yer sofrasında toplandı. Evlerinden getirdikleri peynir, zeytin, domates, salatalık, biber, ekmek ve meyveleri birlikte hazırlayan işçiler, yemeklerini yedikten sonra dua etti.
Maden işçileriyle birlikte sahur yapan maden mühendisi Bayram Barutçu, maden işçilerinin yer altında da aile gibi olduğunu söyledi. Birlikte sahur yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Barutçu, "Hayırlısıyla ramazan ayına başlamayı Allah bu sene de nasip etti. Tüm İslam aleminin ramazan ayını hayırlısıyla geçirmesini diliyorum. İnşallah sonunda bayramı da hep birlikte neşe içerisinde geçirmeyi nasip eder. Madenci olarak yerin 300 metre altında orucumuzu tutmak için ilk sahurumuzu gerçekleştirdik. Madencilik emek yoğun bir iş olduğu için zor, ancak bu bizim ibadetimize engel teşkil etmiyor. Allah nasip ederse iftarda ailemizle birlikte olacağız. Bunun bilinciyle mutlu oluyoruz. Evimizde ne yiyorsak aynı şekilde burada da yemeklerimizi getirip arkadaşlarla birlikte sahurumuzu gerçekleştiriyoruz" dedi.
YERALTINDA AİLE GİBİLER
15 yıllık maden işçisi Halil Horoz da yer altında sahur yaparak ramazan ayına başlamanın manevi olarak kendilerini daha da güçlendirdiğini anlattı. Geçen yıl da yeraltında sahur yaparak ramazan ayına başladığını ifade eden Horoz, şöyle dedi:
"Bizim için fark etmiyor her yıl maden ocağında sahur yapıyoruz. Yeraltında da aile gibiyiz. Sahur bazı yıllar yer altında denk geliyor, bazen ise evimizde denk geliyor. Vardiyamıza göre değişiyor. Ramazan ayı tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Allah herkese kazasız ve belasız bir şekilde çalışmayı nasip etsin. Hiçbir şekilde oruç tutarken zorluk çekmiyoruz. İbadetten kaçınılmaz."
Maden işçileri, ilk sahurun ardından oruca niyetlendi ve işlerinin başına döndü.

FOTOĞRAFLI

Maden işçileri, yeraltında ilk sahurlarını yaptıMaden işçileri, yeraltında ilk sahurlarını yaptıMaden işçileri, yeraltında ilk sahurlarını yaptıMaden işçileri, yeraltında ilk sahurlarını yaptı

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