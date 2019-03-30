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Maden işçilerinden 2,5 saatlik ocaktan çıkmama eylemi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 10:53 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na(TTK) bağlı maden ocağında çalışan işçiler, kurumun iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bazı uygulamalarını protesto etmek için ocaktan çıkmama eylemi yaptı.

Maden işçilerinden 2,5 saatlik ocaktan çıkmama eylemi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na(TTK) bağlı maden ocağında çalışan işçiler, kurumun iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bazı uygulamalarını protesto etmek için ocaktan çıkmama eylemi yaptı.
TTK Karadon Müessese Müdürlüğü’nde 16.00-00.00 vardiyasında çalışan maden işçileri, çalışma şartlarıyla ilgili kurumun bazı kurallarını protesto etmek için vardiya çıkışı ocaktan çıkmama eylemi başlattı. 23.30’da ocaktan çıkması beklenen işçiler yeraltında asansöre binmeleri gereken kuyu başında beklemeye başladı. TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu ve Genel Maden İşçiler Sendikası(GMİS) temsilcileri işçilerle görüşmek için maden ocağına girdi. İşçiler, 2,5 saat sonra eylemlerine son vererek ocaktan çıktı.
GMİS'TEN AÇIKLAMA
Genel Maden İşçiler Sendikası(GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda ki talepleri nedeniyle böyle bir eylem yaptığını söyledi. Eksiklikleri bildiklerini ve çözüm için kurum yetkilileriyle görüştüklerini ifade eden Yeşil, "Dün sabah ocak ağzında işçilere konuşma yapmıştık. Bazı uygulamalarda eksiklikler vardı. İşçilerin haklı talepleri vardı. En son vardiya mühendisinin yanlış uygulaması nedeniyle işçiler eylem yaptı. Sendika temsilcilerimiz ve kurum yöneticileri ocağa inerek işçileri sorunların çözüleceği sözünü verdi. İşçilerde eyleme son verdi. Biz sendika olarak konunun takipçisiyiz." dedi.

FOTOĞRAFLI

Maden işçilerinden 2,5 saatlik ocaktan çıkmama eylemiMaden işçilerinden 2,5 saatlik ocaktan çıkmama eylemiMaden işçilerinden 2,5 saatlik ocaktan çıkmama eylemi

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