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Maden işçilerinden ocaktan çıkmama eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 11:59 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı maden ocağında çalışan işçiler, kurumun iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bazı uygulamalarını protesto etmek için ocaktan çıkmama eylemi yaptı.TTK Karadon Müessese Müdürlüğünde saat 16.00-00.00 vardiyasında çalışan maden işçileri, çalışma şartlarıyla ilgili kurumun bazı kurallarını protesto etmek için vardiya çıkışı ocaktan çıkmama eylemi başlattı.

Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı maden ocağında çalışan işçiler, kurumun iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bazı uygulamalarını protesto etmek için ocaktan çıkmama eylemi yaptı.
TTK Karadon Müessese Müdürlüğünde saat 16.00-00.00 vardiyasında çalışan maden işçileri, çalışma şartlarıyla ilgili kurumun bazı kurallarını protesto etmek için vardiya çıkışı ocaktan çıkmama eylemi başlattı. Vardiya bitimi ocaktan çıkması beklenen maden işçileri yeryüzüne çıkmadı.
TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu ve Genel Maden İşçiler Sendikası (GMİS) temsilcileri işçilerle görüşmek için maden ocağına girdi. Görüşme sonunda maden işçileri 2,5 saat sonra eylemlerine son vererek ocaktan çıktı.

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