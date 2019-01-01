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Maden işçilerine işverenden pasta sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 04:39 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta özel maden şirketine ait maden ocağının işletme müdürü, yeni yıla yerin metrelerce altında çalışarak giren işçilere pastayla sürpriz yaptı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta özel maden şirketine ait maden ocağının işletme müdürü, yeni yıla yerin metrelerce altında çalışarak giren işçilere pastayla sürpriz yaptı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu ve özel şirketlere ait maden ocaklarında, yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri yeni yıla kömür kazarak girdi. Gelik Beldesi'nde özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan işçilere, işletme müdürü Yaşar Akan pastayla sürpriz yaptı. 2018'in son saatlerinde yerin 160 metre altına inen Yaşar Akan, işçilerin yeni yılını kutladı. İşçiler, ölen maden işçileri için dua ettikten sonra, 'kazasız, belasız nice yıllar' yazan pastayı kesti. Kömür karası içindeki elleriyle yeni yıl pastasını yiyen işçiler, kazasız bir yıl dileğinde bulundu.

İşletme Müdürü Yaşar Akan, maden işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyarak çalışmaları için çalıştıklarını söyledi. Hep birlikte bir aile olduklarını anlatan Akan, "Biz burada bir aileyiz. Hep birlikte ekmeğimizi yer altındaki kömürden kazanıyoruz. Tüm işçilerin yeni yılını kutlarım. Sağlıklı ve kazasız bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Bugün onlara güzel bir sürpriz yaptık." dedi.

İşçilerden Savaş Dankal (40), 20 yıllık meslek hayatının çoğunda yeni yıla yer altında girdiğini söyledi. Ailelerinden uzak olmasının burukluğunu yaşadıklarını ifade eden Dankal, şöyle dedi:

"Madende vardiyamız geldiğinde ocağa gireriz, kömürümüzü çıkarırız. Vardiya sonunda da arkadaşlarla birlikte ocaktan çıkarız. Bu yıl sağolsun işletme müdürümüz bize sürpriz yaptı. Pasta getirmiş sağolsun. Nasip oldu yeni yılı birlikte kutladık. İnşallah 2019 yılında da kazasız ve belasız çalışmak nasip olur. Tüm emekçi kardeşlerimin yeni yılını kutlarım. Ben 20 yıllık madenciyim. Yeni yılı ailemle 1 veya 2 kere kutlayabildim. Zor bir duygu ama çalışmak zorundayız. Ekmek davası."

Maden işçileri, yeni yıl pastalarını yedikten sonra işlerine kaldıkları yerden geri döndü.

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