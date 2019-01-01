Maden işçilerine işverenden pasta sürprizi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta özel maden şirketine ait maden ocağının işletme müdürü, yeni yıla yerin metrelerce altında çalışarak giren işçilere pastayla sürpriz yaptı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu ve özel şirketlere ait maden ocaklarında, yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri yeni yıla kömür kazarak girdi. Gelik Beldesi'nde özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan işçilere, işletme müdürü Yaşar Akan pastayla sürpriz yaptı. 2018'in son saatlerinde yerin 160 metre altına inen Yaşar Akan, işçilerin yeni yılını kutladı. İşçiler, ölen maden işçileri için dua ettikten sonra, 'kazasız, belasız nice yıllar' yazan pastayı kesti. Kömür karası içindeki elleriyle yeni yıl pastasını yiyen işçiler, kazasız bir yıl dileğinde bulundu.

İşletme Müdürü Yaşar Akan, maden işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyarak çalışmaları için çalıştıklarını söyledi. Hep birlikte bir aile olduklarını anlatan Akan, "Biz burada bir aileyiz. Hep birlikte ekmeğimizi yer altındaki kömürden kazanıyoruz. Tüm işçilerin yeni yılını kutlarım. Sağlıklı ve kazasız bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Bugün onlara güzel bir sürpriz yaptık." dedi.