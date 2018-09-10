Maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 9 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, maden işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde meydana geldi. Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait bir maden ocağında çalışan ve mesaileri biten işçileri taşıyan 67 LB 825 plakalı otobüs, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sorası bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Devrilen otobüsteki yaralı madenciler, yoldan geçen diğer sürücülerin yardımlarıyla araçtan çıkartıldı. Kazada Veysel T., Siyami T., Erdal K., Ruhi K., Bahattin İ., İsa D., Fahri G., Sefer D. ve Şendoğan K. yaralandı. Maden işçileri olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Devrek Devlet Hastanesi ve Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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