Maden işçisi eşini bıçaklayarak öldürdü

Manisa’nın Soma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda bir şahıs eşini bıçaklayarak öldürdü.
Edinilen bilgilere göre olay İnönü Mahallesi Kırgız Sokak’ta dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre eşi H.İ. ile tartışan maden işçisi koca M.İ. eşini bıçak darbeleriyle öldürdü. Cinayet zanlısı koca M.İ. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden M.İ., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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