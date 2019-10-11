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Maden işçisi Mehmetçik için dua etti, kurban kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında çalışan işçiler, yeraltında başlayacakları mesai öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Herekatı’nda görevli askerler için dua etti, kurban kesti.

Maden işçisi Mehmetçik için dua etti, kurban kesti

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında çalışan işçiler, yeraltında başlayacakları mesai öncesi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Herekatı’nda görevli askerler için dua etti, kurban kesti.
TTK Üzelmez Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 08.00-16.00 vardiyasında çalışan maden işçileri, yeraltına inmeden önce baret, kazma ve kürekleriyle Barış Pınarı Harekatı’nda görevli askerler için Kuran-ı Kerim okuttu, kurban kesti. Programa maden işçilerinin yanı sıra TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, kurum müdürleri katıldı. Okunan Kuran-ı Kerim'in ardından işçiler, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçik için hep birlikte dua etti. İşçilerden Muhammet Duman (18), askerler için dua ettiklerini, başarılı bir şekilde operasyonun sona ermesini temenni ettiklerini söyledi. 13 yıllık maden işçisi olan Nihat Saraçbaşı ise madencinin her zaman askerinin yanında olduğunu ifade ederek, şöyle dedi: “Askerlerimiz için dua ediyoruz. Göklerden gelen bir ses varsa o da bizim ordumuzun sesidir. İnşallah şehit vermeden oradan çıkarız. Beni isteseler ben de bir madenci olarak oraya giderim. Televizyonda izledim. Göğsüm kabarıyor. Ben komando olarak yaptım çağırsalar yine giderim. Başkomutanımızın bir emri yeter. Madenci askerin yanındadır.”
‘MADENCİ ASKERİNİN YANINDADIR’
GMİS Genel Başkanı İsa Demir de madenciler olarak mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ederek, “Arkadaşlarımız, Suriye'de vatan topraklarının istikbali ve ülkemizin geleceği için vatan hainlerini temizleme operasyonunda başarıya ulaşması, Mehmetçik'in ayağına taş değmemesi için dua programı düzenlediler. Madencilerimize teşekkür ediyoruz. Bizler de askerimiz için buradan dua ediyoruz. Rabbim inşallah Türk ordusunu muzaffer eyler. Ülkemizi bölmek isteyen, içerideki hainlerle işbirliği yapan tüm insanlık ve İslam düşmanlarına karşı Allah ordumuzu muzaffer eylesin" dedi. İşçiler, okunan duaların ardından yerin metrelerce altına inerek mesailerine başladı.

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Maden işçisi Mehmetçik için dua etti, kurban kestiMaden işçisi Mehmetçik için dua etti, kurban kestiMaden işçisi Mehmetçik için dua etti, kurban kestiMaden işçisi Mehmetçik için dua etti, kurban kesti

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