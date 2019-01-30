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Maden Kanunu’nda Değişiklik öngören Kanun Teklifi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 09:42 | Son Güncelleme

IHAAW220439-SIY/10-01-2019 - Maden Kanunu’nda Değişiklik öngören Kanun Teklifi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi. 10.01.2019 22:04:39 TSI NNNN

IHAAW220439-SIY/10-01-2019

- Maden Kanunu’nda Değişiklik öngören Kanun Teklifi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi.

10.01.2019 22:04:39 TSI
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