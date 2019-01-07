Maden Kanunu'nda değişiklik öngören teklif alt komisyonda

Bunun üzerine söz alan Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, Maden Kanunu'nun 1985 yılında yasalaştığını ve o tarihten bu yana birçok önemli değişiklik yapılan bu yasanın artık sektörün sorunlarına çözüm getirmediğini söyledi. Emiroğlu, "Yapılacak değişikliğin yeni yamalar oluşturacağını ve sektörün gelişimine katkı sağlamayacağını düşünüyoruz. Temel önerimiz, sektörün görüşleri de alınarak yeni bir kanun yapılması ve sektörün hak ettiği düzeye ulaşmasının sağlanmasıdır." diye konuştu.

Toplantıda, ilk olarak Alt Komisyon için Başkanlık seçimi yapıldı. Alt Komisyon Başkanlığına, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu seçildi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Alt Komisyonunda, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri görüşlerini dile getirdi.

Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, kanundaki maddeler içerisinde bazı uyumsuzluklar oluşmaya başladığını dile getirerek, değişiklik yerine sektörün tüm bileşenlerinin kamu kurum temsilcileriyle kanunu yeniden ele alarak sektörün önünü açacak bir yasa haline getirilmesi gerektiğini savundu.

TOBB Madencilik Meclisi Başkan Yardımcısı Mehmet Yunus Şahin, 45 yıldır mesleğin içerisinde biri olarak kanundaki değişiklikleri takip etmekte zorlandığını ifade ederek, TOBB olarak eski kanunda değişiklik yerine yeni bir kanun hazırlanmasını önerdiklerini anlattı.

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, bu değişiklik teklifinin geri çekilmesini istedi. Değişiklik teklifinin ülke ekonomisine önemli bir katkı getirmeyeceğini, kanunun uluslararası standartlara göre yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. Alan, "20 bin jeoloji mühendisini ilgilendiren bu yasa, kimsenin görüşleri alınmadan buraya getirildi." dedi.

Altın Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Yücel ise söz konusu kanunun, uluslararası normlara uygun olmadığını ve yenilenmesi gerektiğini ifade etti.