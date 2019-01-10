Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülmeye başlandı.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığında toplandı.

Alt Komisyon Başkanı AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, komisyon üyelerine teklife ilişkin alt komisyonda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görüşmelerin alt komisyon metni üzerinden devam etmesi kararlaştırıldı.

