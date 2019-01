Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda

Bu teklif, daha nitelikli madencilik için kanun yapmak varken, daha çok para cezası, daha çok faaliyet durdurma cezasına mahkum bırakmaktadır." ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ise teklifin yeterince görüş alınmadan komisyona getirildiğini savunarak, madencilik kanunun baştan aşağı revize edilmesi gerektiğini iddia etti.

Akın, "Bu teklif, adeta bir maden ceza kanunu gibi. Örneğin, sektörde düşük ücretlerle çalışan, ücret garantisi olmayan daimi nezaretçilere ve teknik elemanlara 5 bin lira idari para cezası verilmesi öngörülmektedir. Bu ağır bir yaptırımdır. Yine maden işletmelerine verilen para cezalarından önce, bir uyarı verilmesi söz konusu değildir. Direkt cezalandırmaya gidiliyor. Bu cezalar maden işletmecilerine tebliğ edilmiyor, KEP adresine gönderiliyor. Yani her an, her saniye, her dakika sürpriz bir cezayla karşı karşıya kalınabilecek. " değerlendirmesini yaptı.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da teklifte sorunlu maddeler varsa bunların düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi.