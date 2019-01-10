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Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2019 14:13 | Son Güncelleme

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık: - "Teklifle, kaçak üretimlerin önüne geçmek ve caydırıcılığı sağlamak için idari para cezaları artırılıyor. Bu vesileyle, caydırıcılık sağlanarak madencilere avantaj sağlanıyor" - CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın: - "Bu teklif, adeta bir maden ceza kanunu gibi. Maden işletmelerine verilen para cezalarından önce, bir uyarı verilmesi söz konusu değildir. Direkt cezalandırmaya gidiliyor. Yani her an, her saniye, her dakika sürpriz bir cezayla karşı karşıya kalınabilecek" - CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan: - "Sektör yeni teşvik ve destekler beklerken, iktidar, madencilere kriz fırsatçılığıyla yaklaşmaktadır"

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık "Teklifle, kaçak üretimlerin önüne geçmek ve caydırıcılığı sağlamak için idari para cezaları artırılıyor. Bu vesileyle, caydırıcılık sağlanarak madencilere avantaj sağlanıyor. " dedi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararname'lerde (KHK) değişiklik yapan kanun teklifinin görüşmelerine devam ediyor.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, sektörün tamamen kendine özgü bir kanun istediğini ancak kanun teklifinin yine torba kanun şeklinde komisyona getirildiğini belirtti. Torba kanunlara karşı olduklarını ifade eden Öztürk, "Artık bu kanun tekliflerine ben torba yasa diyemeyeceğim. 20 maddeye kadar olanlara poşet kanun, 40 maddeye kadar olanlara torba, 60’a kadar olana çuval, 60 maddenin üzerinde olanlara haral kanun diyelim olsun, bitsin." diye konuştu.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan da düzenlemeler yapılırken muhalefetin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Teklife sektörün karşı olduğunu savunan Arslan, "Sektör yeni teşvik ve destekler beklerken, iktidar, madencilere kriz fırsatçılığıyla yaklaşmaktadır.

Bu teklif, daha nitelikli madencilik için kanun yapmak varken, daha çok para cezası, daha çok faaliyet durdurma cezasına mahkum bırakmaktadır." ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ise teklifin yeterince görüş alınmadan komisyona getirildiğini savunarak, madencilik kanunun baştan aşağı revize edilmesi gerektiğini iddia etti.

Akın, "Bu teklif, adeta bir maden ceza kanunu gibi. Örneğin, sektörde düşük ücretlerle çalışan, ücret garantisi olmayan daimi nezaretçilere ve teknik elemanlara 5 bin lira idari para cezası verilmesi öngörülmektedir. Bu ağır bir yaptırımdır. Yine maden işletmelerine verilen para cezalarından önce, bir uyarı verilmesi söz konusu değildir. Direkt cezalandırmaya gidiliyor. Bu cezalar maden işletmecilerine tebliğ edilmiyor, KEP adresine gönderiliyor. Yani her an, her saniye, her dakika sürpriz bir cezayla karşı karşıya kalınabilecek. " değerlendirmesini yaptı.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da teklifte sorunlu maddeler varsa bunların düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başkan, "Hem çalışanların hem iş verenin hem de sivil toplum örgütlerinin lehine bir iş yapamazsak ülkenin kalkınması adına da bir şey yapmamış oluruz. Ülkenin gelecekteki 500 milyar dolar ihracat yapma ve ilk 10 ekonomi arasına girme hedefi için hepimizin bu işten memnun olması gerekir. " dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık da teklifte madencilik lehine düzenlemeler bulunduğuna işaret ederek, madencilik yapılan sahaların orman arazilerine denk gelmesi durumunda alınan yüzde 30 fazla devlet hakkının, düzenlemeyle kaldırıldığını söyledi.

Teklif ile madencilerin yüzde 30 daha az devlet hakkı ödemesinin sağlanacağını anlatan Kıvırcık, "Maden ruhsatları üzerinde, başka bir işlem yapılamayacağı, işletme ruhsatlarının tapu kayıtlarına işlenmesi ve de ruhsat sahalarının üzerine döküm ve yıkım alanı yapılamayacağı gibi tedbirler ile madencinin lehine rezerv koruma altına alınıyor. Teklifle, kaçak üretimlerin önüne geçmek ve caydırıcılığı sağlamak için idari para cezaları artırılıyor. Bu vesileyle, caydırıcılık sağlanarak madencilere avantaj sağlanıyor. " diye konuştu.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, maddelerin görüşülmesine geçildi.

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