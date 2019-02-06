Maden Kanunu'nda değişiklik yapan teklif

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurul gündemindeki Maden Kanunu'nda değişiklik teklifinin, Soma katliamının yaşandığı koşullardan dahi geriye giden bir düzenlemeyi içerdiğini savundu.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'nin gündeminde 52 maddelik Maden Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifinin bulunduğunu anımsattı.

Teklifin 20. maddesinin, Türkiye Taş Kömürü ve Türkiye Kömür İşletmeleri uhdesinde bulunan sahaların bölünerek devredilmesini veya mevcut rödovans sahalarının, rödovans alanları ile sınırlı olarak yapacakları sözleşmeye istinaden bölünerek devredilmesine olanak tanıdığını belirten Özel, bu hükmün, 301 vatandaşın hayatını kaybettiği Soma faciasının ardından kurulan Araştırma Komisyonu raporuna büyük bir tezat oluşturduğunu savundu.

Özel, komisyonun AK Parti'li üyeleri dahil tüm üyelerinin raporda uzlaştıkları önemli konu başlıklarından birinin rödovans ve hizmet alımı uygulamasından kaynaklanan sakıncalar olduğuna işaret ederek, raporda bu yöntemin yarattığı sorunların detaylı biçimde ele alındığını, hukuki ve teknik sakıncalarının yanı sıra yatağın parçalanması nedeniyle rezervin verimli kullanılamadığının vurgulandığını anımsattı.