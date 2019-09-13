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Maden Kurtarma Yarışması gerçeğini aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 17:26 | Son Güncelleme

Dünya madencilik sektöründe, hem ulusal hem de uluslararası katılımlar ile her yıl gerçekleştirilen maden kurtarma yarışması, İzmir’de düzenlendi.

Dünya madencilik sektöründe, hem ulusal hem de uluslararası katılımlar ile her yıl gerçekleştirilen maden kurtarma yarışması, İzmir’de düzenlendi. Madenlerde ortaya çıkabilecek olumsuz senaryoların uygulandığı yarışma, gerçeğini aratmadı.
Dünyada kayıtlara geçen ilk Maden Kurtarma Yarışması, 1911 yılında Amerika’da yapılırken, ülkemizde yıllar içinde birçok kömür ve metal madeninde Maden Kurtarma ekipleri oluşturulurken, bu alanda ilk yarışma, Türkiye Madenciler Derneği öncülüğünde İzmir’de gerçekleştirildi.
Efemçukuru Altın Madeni İşletmesinde düzenlenen 1. Ulusal Maden Kurtarma Yarışmasına; Çayeli Bakır, Esan Eczacıbaşı, Koza Altın, TKİ ve Tüprag’ın Maden Kurtarma ekipleri katıldı. Ekipler; İlkyardım, Takım Yetkinlikleri, Yangına Müdahale, Yeraltı, Bench Test ve Araç Kazaları kategorilerinde ter döktü.
Yeraltı ve yerüstü ortamlarda gerçekleştirilen yarışmada, madenlerde ortaya çıkabilecek olumsuzluklar senaryolaştırıldı. Ekiplerin, yaralıları kurtarma mücadelesi ise gerçeğini aratmadı.

“Soma’da ekipler birlikte çalışamadı”
Dünyada uzun yıllardır yapılan bu tür yarışmaların ülkemizde ilk kez düzenlendiğine vurgu yapan Yarışma Yürütme Kurulu Başkanı Göksel Alparslan, “Dünyadaki örneklerini aratmayan bir yarışma oluyor. Daha önce başımıza gelen Soma faciasında, birbirini tanımayan ekiplerin aynı ortamda çalışma becerisi olmamıştı. Bu yarışmayla, ekiplerin birbirini tanımasını ve birlikte çalışma becerisini kazanmasını hedefliyoruz” dedi.
Yarışmayı önümüzdeki senelerde daha da geliştirmeyi hedeflediklerini anlatan Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu ise “Burada ekiplerin birbiriyle irtibatını, tecrübelerini birbirlerine aktarmayı sağlamak istiyoruz. Hedefimiz bundan sonraki yarışmaları uluslararası hale getirmek. Bu yarışmaya Yunanistan’dan gözlemci arkadaşlarımız da katıldı” diye konuştu.
Hakemlerin puanlamalarının ardından yarışmayı lider olarak tamamlayan ekip belirlenecek. Ödüller, düzenlenecek gala gecesi ile sahiplerine verilecek.

Maden Kurtarma Yarışması gerçeğini aratmadı

Maden Kurtarma Yarışması gerçeğini aratmadı

Maden Kurtarma Yarışması gerçeğini aratmadı

Maden Kurtarma Yarışması gerçeğini aratmadı

Maden Kurtarma Yarışması gerçeğini aratmadı

Maden Kurtarma Yarışması gerçeğini aratmadı

Maden Kurtarma Yarışması gerçeğini aratmadı

Maden Kurtarma Yarışması gerçeğini aratmadı

Maden Kurtarma Yarışması gerçeğini aratmadı

Maden Kurtarma Yarışması gerçeğini aratmadı

Maden Kurtarma Yarışması gerçeğini aratmadı

Maden Kurtarma Yarışması gerçeğini aratmadı

Maden Kurtarma Yarışması gerçeğini aratmadı

Maden Kurtarma Yarışması gerçeğini aratmadı

Maden Kurtarma Yarışması gerçeğini aratmadı

Maden Kurtarma Yarışması gerçeğini aratmadı

Maden Kurtarma Yarışması gerçeğini aratmadı

Maden Kurtarma Yarışması gerçeğini aratmadı

Maden Kurtarma Yarışması gerçeğini aratmadı
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