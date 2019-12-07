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Maden kuyusunda asansör boşluğuna düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 17:05 | Son Güncelleme

BURSA'nın Harmancık ilçesinde yer altındaki krom madeninde çalışan Yaşar Cekel (50), maden kuyusundaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Maden kuyusunda asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Aydın/AKALIN(HARMANCIK(Bursa),(DHA)- BURSA'nın Harmancık ilçesinde yer altındaki krom madeninde çalışan Yaşar Cekel (50), maden kuyusundaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Harmancık ilçesinde bulunan Kısmet ocağında gece saatlerinde meydana geldi. Gece vardiyasına giren işçilerden Yaşar Cekel, yerin 40 metre altında bulunan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Yaralıyı, düştüğü yerden çalışma arkadaşları çıkardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne götürülen Cekel, tüm müdahalelere rağmen yolda yaşamını yitirdi. Yaşar Cekel'in cenazesi, otopsinin ardından memleketi Manisa'ya gönderildi.

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Maden kuyusunda asansör boşluğuna düşen işçi öldü

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