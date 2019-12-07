Maden Mühendisleri Odasından emekçilere ödül

Maden Mühendisleri Odasınca (TMMOB), "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde meslekte 40, 50 ve 60 yılını dolduran maden mühendislerine minyatür madenci heykeli takdim edildi.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, yüzyıllık bir dünya geleneği olan "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla ülke düzeyinde bir araya gelindiğini belirtti.

Yüksel, "Madenciliğimize yıllarca hizmet veren meslektaşlarımızın, tüm maden mühendislerinin ve madencilerimizin Dünya Madenciler Günü'nü kutluyor ve mesleğimize yeni başlayan genç meslektaşlarımıza aramıza hoş geldiniz diyoruz." dedi.

Etkinlikte 40, 50 ve 60'ıncı yılını dolduran maden mühendislerine baston ve minyatür madenci heykeli takdim edildi.

Programa, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, maden mühendisleri ve öğrenciler katıldı.

