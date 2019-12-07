HABER

Maden Mühendisleri Odasından emekçilere ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 22:17 | Son Güncelleme

Maden Mühendisleri Odasından emekçilere ödül

Maden Mühendisleri Odasından emekçilere ödül

Maden Mühendisleri Odasınca (TMMOB), "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde meslekte 40, 50 ve 60 yılını dolduran maden mühendislerine minyatür madenci heykeli takdim edildi.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, yüzyıllık bir dünya geleneği olan "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla ülke düzeyinde bir araya gelindiğini belirtti.

Yüksel, "Madenciliğimize yıllarca hizmet veren meslektaşlarımızın, tüm maden mühendislerinin ve madencilerimizin Dünya Madenciler Günü'nü kutluyor ve mesleğimize yeni başlayan genç meslektaşlarımıza aramıza hoş geldiniz diyoruz." dedi.

Etkinlikte 40, 50 ve 60'ıncı yılını dolduran maden mühendislerine baston ve minyatür madenci heykeli takdim edildi.

Programa, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, maden mühendisleri ve öğrenciler katıldı.

Eşini barlardan toplayan kadının çözümü şaşırttı!Eşini barlardan toplayan kadının çözümü şaşırttı!
Konteynerler alev aldıKonteynerler alev aldı
Bursa’da trafik kazası: 2’si ağır 10 yaralıBursa’da trafik kazası: 2’si ağır 10 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 Aralık Dünya madenciler günü

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 Aralık 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye ikiye bölündü

Büyük ikramiye ikiye bölündü

Pompalı tüfekle kahvehaneye saldırı: 1 ölü, 2 yaralı 

Pompalı tüfekle kahvehanede dehşet saçtı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesine sert tepki

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

Son dakika! Akdeniz'de art arda depremler

Akdeniz'de art arda depremler!

Yeni detaylar ortaya çıktı! Ceren Özdemir'in katilinin babası da katil çıktı

Katilin babası da katil çıktı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ceren'in katilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.