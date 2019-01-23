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Maden ocağı işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 25 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 18:45 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Balya ilçesindeki maden ocağında, vardiya değişimi yapan işçilerin taşındığı minibüs ile kamyon çarpıştı.

Maden ocağı işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 25 yaralı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR'in Balya ilçesindeki maden ocağında, vardiya değişimi yapan işçilerin taşındığı minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada 1 işçi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 25 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, Balya ilçesindeki özel bir şirkete ait kurşun çinko işletmesinde meydana geldi. Vardiya değişimi yapan işçilerin taşındığı, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüse, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen kamyon çarptı. Kazada Erdal Akbaş isimli işçi, ağır yaralanırken, 2'si ağır 25 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Balıkesir, Balya ve İvrindi'deki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı Akbaş, hastaneye götürülürken, yolda hayatını kaybetti. Erdal Akbaş'ın, AK Parti Balya Kadın Kolları Başkanı Gülistan Akbaş'ın eşi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Maden ocağı işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 25 yaralıMaden ocağı işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 25 yaralı

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