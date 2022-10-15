Maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri ne? Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri!

Bartın Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde geçtiğimiz gün gerçekleşen patlama tüm Türkiye'yi derinden üzdü. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın olay yerine gitti. Yapılan son açıklaamda can kaybı sayısının 28 olduğu belirtildi. Peki, Maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri ne? İşte Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri...

MADEN OCAĞI PATLAMASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ NE?

Bartın'daki maden patlamasında hayatını kaybeden 26 işçinin isimlerini açıkladı. Bu açıklama sonrası can kaybı sayısı 28'e yükseldi.

İşte Bartın'daki maden kazasında yaşamını yitiren madencilerin isimleri:

Ali Doğru

Aziz Köse

Berkay Pınarcıoğlu

Emrah Kaval

Enes Aydın

Ercan Akdeniz

Fikret Kansız

Gökhan Mercan

Murat Ergin

Rahman Özçelik

Ramazan Özer

Selçuk Ayvaz

Serkan Nakaş

Şuayip Okul

Yener Saygın

Mehmet Kara

Rasim Bulut

Sabri Akdere

Murat Öztan

Serhat Kahraman

Suat Demirkıran

Yasin Çelik

Gürdal Serenli

Orhan Altun

Emrah Kaya

Rıdvan Acet

BARTIN AMASRA MADEN OCAĞI PATLAMASI NEDEN OLDU?

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, TTK Amasra Müessesesi İşletmesinde medyana gelen patlama sonrası 74 arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Vali Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını belirtti.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA ACI HABERİ DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabında yaptığı paylaşım ile acı haberi duyurdu.

Koca yaptığı paylaşımda "Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik. Her birine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yaralılardan 8’i yoğun bakımda, 4’ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 Ambulans Uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1’ini Ankara’ya, 5’ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezine ulaştırmak üzere harekete geçti." şeklinde yazdı.

BAKAN DÖNMEZ: İLK DEĞERLENDİRMELER GRİZU PATLAMASI OLDUĞU ŞEKLİNDE

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada "Öncelikle ölen işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bugün saat 16-24 vardiyasında 18.15 sırasında patlama hadisesi gerçekleşti. Yaralılarımız var. Galerilerimizde havalandırma tertibatı çalışıyor. Kısmi göçükler var. İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde. Galerilerin belli bir kısmına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında yaya müdahale söz konusu. Bütün ekipler görev başında, eksik yok. Tekrar başımız sağ olsun diyorum. İçeride devam eden bir yangın yok. Şu anda patlamanın kaynağıyla ilgili net bir değerlendirme yok." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir. Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir." denildi.

AMASRA'DKİ MADEN OCAĞINDA CAN KAYBI SAYISI KAÇ OLDU?

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada ""Şimdiye kadar 36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır. Çıkarılan işçilerimizden 25'i hayatını kaybetmiş olup, 6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul'a sevk edilmiştir. 5 işçimizin tedavisi ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir" ifadelerine yer verilmişti. Konuya ilişkin üzücü bir gelişme yaşandı.

BARTIN'DA MADEN OCAĞINDA MEYDANA GELEN PATLAMADA CAN KAYBI SAYISI 28'E YÜKSELDİ

Amasra'daki maden ocağında can kaybı sayısı 28'e yükseldi.

