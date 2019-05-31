Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak-Ankara karayolu 10. kilometresinde bir ormanlık alandaki kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana geldi. Göçükte bir işçi mahsur kaldı. Göçük ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, 112 ve jandarma ekipleri işçiyi kurtarma çalışması başlattı. Olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ocağa girerek mahsur kalan maden işçisini kurtarma çalışması yaptı. 4 saat süren çalışmanın ardından maden ocağında göçük altında kalan maden işçisi 31 yaşındaki Erol Maraz’ın cansız bedenine ulaşıldı. Maraz’ın 3 yıl önce evlendiği öğrenildi.

Ocaktan çıkartılan maden işçisi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

