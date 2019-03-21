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Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 15:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi.

Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur (2)- Yeniden

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan Soner Tarhan'ı (48) kurtarmak için çalışma başlatıldı.
İhsan Toptan Sokak'taki ruhsatsız maden ocağında, saat 13.00 sıralarında tavan göçmesi sonucu göçük meydana geldi. Bu sırada ocakta kömür üretimi yapan Soner Tarhan, mahsur kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve TTK ekipleri sevk edildi. TTK tahlisiye ekibi ocağa girerek, Soner Tarhan'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri önlem alırken, olayı haber alıp gelen Soner Tarhan'ın eşi ve çocuğunun da ocak önünde umutlu bekleyişi sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur (2)- YenidenMaden ocağında göçük: 1 işçi mahsur (2)- YenidenMaden ocağında göçük: 1 işçi mahsur (2)- YenidenMaden ocağında göçük: 1 işçi mahsur (2)- Yeniden

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