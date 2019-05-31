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Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 20:11 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında bir işçi mahsur kaldı.

Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı

Zonguldak’ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında bir işçi mahsur kaldı. İşçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak-Ankara karayolu 10. kilometresinde bir ormanlık alandaki kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana geldi. Göçükte bir işçi mahsur kaldı. Göçük ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, 112 ve jandarma ekipleri işçiyi kurtarma çalışması başlattı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Tahlisiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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