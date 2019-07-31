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Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 13:52 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti 2 işçi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Rat Mahallesi’nde bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Zonguldak’ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti 2 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Rat Mahallesi’nde bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte 1’i ağır 2 işçi yaralanırken, işçiler ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine getirildi. Ocakta bulunan ve sağlık ekiplerinin çabasıyla hayata döndürülen Alper Kıransoy hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Alper Kıransoy’la birlikte yaralanan Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt’un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

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