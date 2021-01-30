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Maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

30.01.2021 02:22 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken 1 işçi ise yaralandı.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Aladağlar bölgesinde bulunan bir krom-çinko madeninde akşam saatlerinde tahkimat duvarının yıkılmasıyla göçük meydana geldi.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken 1 işçi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Aladağlar bölgesinde bulunan bir krom-çinko madeninde akşam saatlerinde tahkimat duvarının yıkılmasıyla göçük meydana geldi. Meydana gelen göçük altında Veli Yener ile Ali A. kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken ekipler Ali A.’yı göçükten yaralı olarak kurtarmayı başardı. Yaralı Ali A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yerin 1 kilometre altında üzerinde yaklaşık 10 ton göçük olan Veli Yener’e ulaşmak için ekipler seferber oldu. 2 saatlik çalışma sonrasında ekipler, Veli Yener’in cansız bedenine ulaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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