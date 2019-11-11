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Maden ocağında göçük: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 15:10 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na(TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte, 3 işçi yaralandı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na(TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte, 3 işçi yaralandı.

Göçük, saat 11.00 sıralarında TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana geldi. Yerin 560 metre altında üretim yapan maden işçileri, tavan göçmesi sonucu kömür ve taş yığınlarının altında kaldı. Göçükte yaralanan maden işçileri Muharem Kasım (27), Bayram Özdemir(40), Abdullah Okut (19), mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Yaralı maden işçileri, sağlık ekiplerinin ocak önündeki ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık U

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