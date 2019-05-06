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Maden ocağında ilk sahur

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 03:39 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta kömür işçileri ilk sahuru yerin metrelerce altında yaptı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kömür ocaklarında çalışan işçiler yerin metrelerce altında ilk sahurlarını gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı bağlı Gelik beldesinde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında 00.00-08.00 mesaisinde çalışan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla baretlerinin ışığının aydınlattığı karanlık dehlizde ahşap direk ve kalaslardan masalarını oluşturdu.

Yanlarında getirdikleri domates, salatalık, biber, peynir, zeytin, konserve ve ekmeği ocak içinde kömürden kararmış elleriyle yiyen işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

İşçiler, daha sonra maden ocağındaki mesailerini sürdürdü.

Maden işçisi Yıldırım Turhal, AA muhabirine, yaklaşık 11 yıllık maden işçisi olduğunu belirterek, "Ailemizden ayrı sahur yapıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu bizim işimiz. Bun nedenle de ramazan ayının ilk sahurunu ocakta yapıyoruz. Allah'ım kimseye kaza ve bela göstermesin. Madencilik işi zor oluyor. Dünyadaki en zor mesleklerden bir tanesidir. Yerin altı bambaşka." dedi.

Yaklaşık 15 yıllık maden işçisi Ergün Akyüz de maden ocağından emekli olmasına rağmen yer altında çalıştığını anlatarak, "Bu gece ilk sahurumuzu yapıyoruz. İşimiz zor ama çocuklarımıza bakmaya mecburuz. Ailemizden ayrı ilk sahuru yapmanın burukluğu oluyor. Ailemizden uzaktayız." ifadesini kullandı.

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