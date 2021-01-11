Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak’ta TTK’ya ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon müessese müdürlüğü Gelik İşletme Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında iş kazası meydana geldi. Gece saat 00:00 ila 08.00 vardiyasında meydana gelen iş kazasında 34 yaşındaki Ramazan Toprak isimli işçi iki vagon arasına sıkıştı.

05.30 sıralarında -460 kodunda meydana gelen olayda sıkıştığı yerden çıkarılan maden işçisi kuyu başına getirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan işçinin yakınları acı haberle yıkıldı. 2006 yılında maden ocağına kurayla girdiği öğrenilen Ramazan Toprak isimli işçinin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İşçinin yakınları morg önünde sinir krizleri geçirirken Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri de morg önüne gelerek aileye taziyede bulundu.

Maden işçisinin cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan geçen 29 Aralık günü TTK’ya bağlı maden ocağında Soner Dağlıoğlu isimli işçi de vagona sıkışarak hayatını kaybetmişti.

