Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ta TTK’ya ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, iş kazası sabah saatlerinde TTK Karadon Müessese Müdürlüğünde kuyu bakım ve genişletme çalışmaları sırasında yaşandı. Çinli firma adına çalışan bir Türk işçi meydana gelen iş kazasında yaralandı.

