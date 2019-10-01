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Maden ocağında kalp krizi geçiren işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 19:01 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında çalışırken kalp krizi geçiren işçi Erdal Durdu (43), yaşamını yitirdi.

Maden ocağında kalp krizi geçiren işçi öldü

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında çalışırken kalp krizi geçiren işçi Erdal Durdu (43), yaşamını yitirdi.
TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında, yerin metrelerce altında çalışan evli ve 2 çocuk babası Erdal Durdu, fenalaşınca bir anda yere yığıldı. Mesai arkadaşlarınca ocaktan çıkarılan Durdu'ya, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Erdal Durdu, ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Erdal Durdu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
19 yıllık maden işçisi olan Erdal Durdu'nun yarın Gökçebey ilçesine bağlı Örmeci Köyü'nde toprağa verileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Maden ocağında kalp krizi geçiren işçi öldü

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