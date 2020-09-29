Maden ocağında kalp krizinden ölen işçi toprağa verildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı Üzülmez Müessese Müdürlüğü 1. Ocak’ta çalışırken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden maden işçisi düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

TTK’ya bağlı Üzülmez Müessese Müdürlüğünde maden nezaretçisi olan Yusuf Sorhan (39), Dün 16.00-24.00 vardiyasında 1’inci Ocak’ta çalıştığı sırada rahatsızlandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ocaktan çıkarılan maden işçisi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yusuf Sorhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Maden Nezaretçisi Yusuf Sorhan için cenazesi Kdz. Ereğli’ye bağlı Alacabük Köyü Kapançatı Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Maden işçisi alınan helallik, kılınan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Maden işçisi Sorhan’ın cenaze törenine TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, TTK Üzülmez Müessesesi Yöneticileri, GMİS Üzülmez Şube Yönetimi, GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, mesai arkadaşları, maden işçileri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Yusuf Sorhan’ın TTK’ ya 2009 yılında işbaşı yaptığı öğrenildi.

