Maden ocağında kolu iş makinesine sıkışan işçi yaralandı

Gürkay GÜNDOĞAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında sağ kolu iş makinesine sıkışan işçi Sedat Arslan (38), yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kozlu ilçesinde bulunan TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana geldi. Sedat Arslan'ın sağ kolu atölyedeki iş makinesine sıkıştı. Yaralanan Arslan, kuruma ait ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Sedat Arslan'ın kolunda kırıklar olduğu öğrenildi.
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