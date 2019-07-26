Maden ocağında merdivenden düşen işçi hayatını kaybetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, bir maden ocağında merdivenden düşen işçi yaşamını yitirdi.
Aladağlar Suçatı bölgesinde madende çalışan İsa Dikme (33), toprakla madenin birbirinden ayrıldığı noktada, merdivene çıkarken dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.
Dikme'yi yerde hareketsiz gören iş arkadaşları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dikme'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Dikme'nin cesedi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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