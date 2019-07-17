Maden ocağında metan gazı patlamasına ilişkin dava

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde geçen yıl 3 işçinin ölümü, 2 işçinin yaralanmasıyla sonuçlanan metan gazı patlamasıyla ilgili maden ocağı sahibi hakim karşısına çıktı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "taksirle adam öldürmek ve yaralamak" suçlamalarıyla dava açılan tutuklu sanık İsmail A. ve avukatı katıldı.

Savunma yapan İsmail A, olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı dilerim. Ocağın ruhsatının olup olmadığını bilmiyorum. Ocak, vefat eden babamdan bana kalmıştı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kilimli ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, 21 Kasım 2018'de İsmali A'ya ait ruhsatsız maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 işçi yaralanmış, mahsur kalan ve hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi 10 saati aşkın çalışmanın ardından çıkarılmıştı.

Olayla ilgili ocak sahibi İsmail A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığınca İsmail A. hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın "taksirle adam öldürmek ve yaralamak" suçlamalarıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

