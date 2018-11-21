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Maden ocağında patlama: 2 işçi yaralandı, 3 işçi mahsur (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 10:10 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı, 3 işçi ise mahsur kaldı.

Gürkay GÜNDOĞAN- Cünyet ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı, 3 işçi ise mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürdürülürken, Vali Erdoğan Bektaş, "İçeride metan gazı var. Havalandıracaklar, arkadaşlarımızı oradan alacaklar. Şu an işçilere ulaşıldı. Hayatlarından umudumuz yok" dedi.

​​Kilimli ilçesi Asgari Tepe mevkiindeki özel maden ocağında bugün saat 03.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre grizu patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından işçilerden bazıları oksijen maskelerini takarak dışarı çıkmayı başardı, 5 işçi ise ocakta mahsur kaldı. İşçilerden Evren Cinemre ve Adem Elibaş, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan Cinemre ve Elibaş, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KURTARMA ÇALIŞMASINA KATILAN İŞÇİLER GAZDAN ETKİLENDİ

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve sağlık ekibi yönlendirildi. Mahsur kalan işçiler Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk'ü kurtarmak içinse çalışma başlatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri de ocağa girerek kurtarma çalışmasına katıldı. Kurtarma ekibinde olan 3 işçi de metan gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Olayı haber alan madencilerin yakınları da bölgeye akın etti. Madenci yakınlarının ocak önündeki endişeli bekleyişi sürerken, fenalaşanlara ise sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Çaresizce kurtarma çalışmalarını izleyen madencilerden Hasan Gençtürk'ün annesi Şahsine Gençtürk'ün gözyaşları içinde dua ettiği görüldü.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, beraberinde TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör ile birlikte maden ocağı önüne gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

VALİ BEKTAŞ: İŞÇİLERE ULAŞILDI

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, işçilere ulaşıldığını belirterek, "İçeride 3 madenci arkadaşımız var. Maden kazaları olmaya devam ediyor. Detayı bilmiyoruz. Arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyor. İçeride metan gazı var. Havalandıracaklar, arkadaşlarımızı oradan alacaklar. Şu an işçilere ulaşıldı. Hayatlarından umudumuz yok. Olayın soruşturmasıyla ilgili gereği yapılıyor. Şu an 3 arkadaşımızı çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.

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