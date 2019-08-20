Maden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi öldü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE’nin Ulukışla İlçesinde bulunan maden ocağında çalışan ve üzerine kaya parçası düşen işçi Cengiz Baysu (48) hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Ulukışla ilçesindeki maden ocağında dinamit patlatıldıktan sonra maden alanında bulunan Cengiz Baysu’nun üzerine kaya parçası düştü. Kanlar içinde kalan Baysu’yu gören iş arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Baysu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

