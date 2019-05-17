HABER

MADEN OCAĞINDAKİ GÖÇÜKTE KALAN GENÇ, YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 05:50 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde bulunan ve kaçak olduğu belirtilen maden ocağında meydana gelen göçükten kurtarılan maden işçisi Taner Nasuhoğlu’nun (19) kalbi durdu.

ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde bulunan ve kaçak olduğu belirtilen maden ocağında meydana gelen göçükten kurtarılan maden işçisi Taner Nasuhoğlu’nun (19) kalbi durdu. Nasuhoğlu'nun kalbi, müdahaleler sonucu hastanede yeniden çalıştırıldı. Bir hafta sonra doğum günü olduğu öğrenilen Nasuhoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Göçük, bugün saat 03.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan ve kaçak olduğu belirtilen maden ocağında meydana geldi. Maden işçisi Taner Nasuhoğlu, ormanlık alanda ruhsatsız olarak işletildiği ileri sürülen maden ocağındaki göçükte kömür ve taş yığınlarının altında kaldı. 19 yaşındaki genç, diğer işçiler tarafından ocaktan çıkartıldı. İşçiler, Taner Nasuhoğlu'nu kendi araçlarıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdüğü sırada yolda maden işçisinin kalbi durdu. Acil servisteki doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Nasuhoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Sapça Köyü’nde oturan Nasuhoğlu’nun 23 Mayıs'ta 19’uncu yaş gününü kutlayacağı öğrenildi.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçükZonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük
Valilik açıkladı: Arama çalışmalarına ara verildiValilik açıkladı: Arama çalışmalarına ara verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TFF başkanlığına adaylığını açıkladı!

TFF başkanlığına adaylığını açıkladı!

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

Bir parti daha seçime katılmama kararı aldı!

Bir parti daha seçime katılmama kararı aldı!

Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 yaralı

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük

Kayıp Ecrin'i arama çalışmalarına ara verildi

Valilik açıkladı: Arama çalışmalarına ara verildi

Beykoz’da faciadan dönüldü

Beykoz’da faciadan dönüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Mültecilerin bulunduğu kamyon devrildi; Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.