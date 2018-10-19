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Maden ocağındaki iş kazalarında 2 madenci yaralandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 18:55 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen iş kazalarında 2 işçi hafif yaralandı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen iş kazalarında 2 işçi hafif yaralandı.
Kilimli ilçesinde bulunan TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında öğle saatlerinde iki ayrı iş kazası meydana geldi. Yerin yaklaşık 460 metre altında hazırlık işçisi olarak çalışan Hasan Şenyüz'ün ray demirine sıkışan parmağı, müdahaleyla kurtarıldı. Şünyüz'ün parmağında sıyrık meydana geldi.
Aynı kotta çalışan Turgut Aliboz'un da üzerine malzeme düşmesi sonucu kaburgasında kırık meydana geldi. İş yeri ambulansıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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