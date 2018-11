Maden ocağındaki patlamada ölen 3 işçi toprağa verildi; babasıyla aynı kaderi paylaştı (2)

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız olduğu tespit edilen maden ocağında meydana gelen patlamada ölen 3 işçi, gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Ölen işçilerden Uğur Göktaş'ın babası Osman Göktaş'ın da, 21 Haziran 2009'da patlamanın meydana geldiği ocağın 30 metre ilerisindeki kaçak ocakta gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Aynı olayda, Uğur Göktaş'ın da birlikte çalıştığı babasının uyarısıyla ocaktan çıktığı ortaya çıktı. Olay, dün saat 03.00 sıralarında Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokak'ta, İsmail Aygün'e ait ruhsatsız maden ocağında meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin yaptığı ilk incelemelere göre, metan gazının patlaması ve ortaya çıkan karbondioksit gazının da işçilerin zehirlenmesine yol açtığı değerlendirilen olayda, işçiler Evren Cinemre (38), Adem Elibaş (50), Uğur Göktaş (29), Kenan Çavuş (36) ve Hasan Gençtürk (27) ocakta mahsur kaldı. İşçilerden Evren Cinemre ve Adem Elibaş, ocakta çalışan diğer işçiler tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan 3 işçinin cansız bedenleri ise TTK tahlisiye ekibinin, ocaktaki zehirli gazın boşaltmasının ardından, 10 saat süren çalışmayla ocaktan çıkarıldı. Çalışmalar sırasında zehirlenen 3'ü kurtarma ekibinden 5 işçi de hastanelere kaldırıldı. Kurtarma ekibindeki 3 işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hayati tehlikesi bulunan işçilerden Adem Elibaş'ın Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yoğun bakımda tedavisi devam ettiği, ellerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Enver Cinemre'nin ise Ankara GATA Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. TUTUKLANDI Ruhsatsız kömür ocağının sahibi İsmail Aygün'ün patlamanın meydana geldiği ocağın yakınındaki ocak için ruhsat aldığı, ancak burada kömürün bitmesinin ardından ruhsatsız ocakta kömür çıkarmaya devam ettiği belirlendi. Ölen maden işçilerinin de ruhsatlı ocaktan sigortalı gösterildiği ortaya çıktı. Madencilerin son çıkan yasayla iki asgari ücret toplamı kadar maaş aldığı, zaman zaman da daha fazla para kazanabilmek için mesaiye kaldıkları belirtildi. Gözaltına alınan Aygün, dün akşam saatlerinde emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı. 3 MADENCİ İÇİN AYRI CAMİLERDE TÖREN DÜZENLENDİ Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgunda otopsileri yapılan 3 maden işçisinin cenazeleri sabah saatlerinde aileleri tarafından teslim alındı. İşçilerden Uğur Göktaş'ın cenazesi merkez Acılık Camii'ne, Kenan Çavuş'un cenazesi Rat Mahallesi Camii'ne, Hasan Gençtürk'ün cenazesi ise Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'ndeki Madenciler Camii'ne götürüldü. İşçiler içinde öğle namazının ardından cenaze namazları kılındı. BABASIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI Acılık Camii'ndeki Uğur Göktaş'ın cenaze namazına Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ak Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci ve maden işçisinin yakınları katıldı. Uğur Göktaş'ın babası Osman Göktaş'ın da, 21 Haziran 2009'da patlamanın meydana geldiği ocağın 30 metre ilerisindeki kaçak ocakta meydana gelen gaz zehirlenmesinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Uğur Göktaş'ın arkadaşlarının verdiği bilgiye göre, Osman Göktaş'ın ocaktaki gazı fark ederek birlikte çalıştığı oğlunu ve diğer işçileri uyararak dışarı çıkarmayı başardığı, ancak kendisinin kurtulamadığı belirlendi. Göktaş Ailesi, 9 yıl sonra yine aynı acıyı yaşadı. Uğur Göktaş, kılınan cenaze namazının ardından çok sevdiği babasının yanında toprağa verildi. Uğur Göktaş'ın geçen 2 Kasım'da da maden işçisi arkadaşının paylaştığı, kömür vagonu üzerindeki tabutların olduğu karikatür fotoğrafını istediği öğrenildi. Uğur Göktaş, arkadaşıyla yaptığı yazışma görenleri duygulandırdı. AİLESİ KONUŞTU Uğur Göktaş'ın ağabeyi Nazif Göktaş, babasının da aynı kişiye ait ocakta öldüğünü söyledi. Artık bu kaçak ocakların önüne geçilmesini isteyen Nazif Göktaş, "Ben ocağı gördüm. Yetersiz makineler, havalandırmalar var. Devletin bir an önce bunu kapatmasını istiyorum ve cezaları varsa çeksinler. Kimse suçlu, cezasını bulsun. Devlet bunlara niye izin veriyor? 9 yıl önce babamı kaybettim aynı yerde. Evladını kurtardı, kendisi gitti. 9 yıl sonra da kardeşim gitti. Biraz yukardaydı ocak ama aynı arazideydi babamın öldüğü ocak. Devletin artık buna el atması gerekiyor. Başka canlar yanmasın" dedi. ABLA EMİNE AYDIN: KARDEŞİMİ KANDIRDILAR Abla Emine Aydın da kardeşinin olay akşamı işe istemeyerek gittiğini söyledi. Babasının aynı kişiye ait ocakta ölmesinin ardından kardeşinin kandırıldığını söyleyen Emine Aydın, "Bana, 'O kadar büyük yerde çalışıyorum, küçücük yere sokuyorlar' derdi. 3 ay önce evladımı kaybettim. En büyük destekçimdi. O ocak sahipleri hiç bırakmadılar kardeşimi rahat. Benim evladım şehit gitti. TTK'ya işe gireceğim diye umut ediyordu. Ocaklara tolerans tanıyorlar. 9 yıl önce babamızı kaybettik. Olayı örtbas ettiler. Kardeşimi kandırdılar. 'Sen patron yarısısın. Babanın yerine geçirdik seni' diyerek onu kandırdılar. Çok çekti kardeşim" diye konuştu. OLAYIN TANIĞI KONUŞTU Maden ocağında vinç operatörü olarak çalışan İsmail Top ise yaşananları şöyle anlattı: "Gece 3 sıralarında gaz patlaması oldu. Arkadaşlarımızı çıkarmaya çalıştık. Ben patlama sırasında dışarıdaydım. 2 arkadaşımızı çıkardık. Diğer arkadaşlarımıza ulaşamadık. TTK ekipleri de geldi. Onlar da uğraştı. Gazdan dolayı çıkaramadık. Çıktıklarında da ölmüşlerdi. Ben dışarıdaydım o sıra. Ben de içeride olsam ben de olaydan etkilenirdim. Neden olduğunu bilmiyoruz. İçeride ne oldu bitti bilgim yok." OCAK ÖNÜNDEN BİR AN OLSUN AYRILMAMIŞTI Hasan Gençtürk'ün Madenciler Camii'ndeki cenaze namazına ise Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, siyasi parti temsilcileri, meslektaşları ve yakınları katıldı. Olayın meydana geldiği saatten işçilerin çıkarıldığı saate kadar geçen sürede ocak önünden bir an olsun ayrılmayarak oğlundan gelecek umutlu haberi bekleyen anne Şahsine Gençtürk, ayakta durmakta güçlük çekti. Şahsine Gençtürk'ü yakınları teselli etmeye çalıştı. Hasan Gençtürk, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. GERİYE EŞİ VE 3 ÇOCUĞU KALDI Evli ve 3 çocuk babası Kenan Çavuş'un cenazesi ise evinde alınan helalliğin ardından Rat Camii'ne götürüldü. Kenan Çavuş'un eşi Meryem Çavuş'un cenaze namazında gözyaşlarını tutamadığı, güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kenan Çavuş'un 1 yıldan beri patlamanın olduğu ocakta çalıştığı öğrenildi.