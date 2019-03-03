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Maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 14:56 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde dün gece meydana gelen olayda, maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde Çinko Maden Ocağı’nda çalışan Barış A., maden çıkarılma çalışmaları sırasında asansör boşluğuna düştü.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde dün gece meydana gelen olayda, maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde Çinko Maden Ocağı’nda çalışan Barış A., maden çıkarılma çalışmaları sırasında asansör boşluğuna düştü. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, AKUT UMKE ve diğer kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 90 metre derinliğinde olan asansör boşluğunun son 20 metresinin su ile dolu olduğunun öğrenilmesinin ardından ekipler, kurtarma çalışmasının nasıl yapılacağı konusunda bir plan yaptı ve çalışmalara başladı. Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışması sonrasında Barış A.’nın cansız bedeni AKUT dalgıçları tarafından su dolu kuyudan çıkarıldı.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün de yakından takip ettiği kurtarma çalışmaları sonrasında olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
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