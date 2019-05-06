Maden ocaklarından toplanan taşların sanat eserine dönüş hikayesi

Malatya’da yaşayan Ramazan Otlu’nun maden ocaklarından topladığı kırma taşlarla yaptığı birbirinden güzel maketler görenleri mest ediyor. Yapımı ortalama 2,5 yıl süren eserleri evinde sergileyen Otlu’nun evi akrabaları ve yakın çevresi tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki inşaat işçisi Ramazan Otlu, 35 yıldır hobi olarak taştan maketler yapıyor.

Atıl taşlardan şahesere

Yıllardır işinden arta kalan zamanlarda maden ocaklarına giderek kırma taşlar toplayan Otlu, yıkayarak tasnif ettiği taşları daha sonra fırınlıyor. Tüm bu işlemlerin ardından atıl taşları adeta bir sanat eserine dönüştüren Otlu, yaptığı birbirinden kıymetli eserleri yer bulamadığı için evinde sergiliyor.

Sadece proje çizimi 1 yıl sürüyor

Dünyanın en önemli tarihi eserlerinin birebir kopyasını yaptığını ifade eden Otlu, sadece proje çiziminin 1 yıl sürdüğü eserleri ortalama 2,5 yılda bitirdiğini söyledi. Camiden kiliseye, şatodan kümbete kadar birçok maket yapan Otlu, bütün eserlerinin el emeği göz nuru olduğunu vurguladı.