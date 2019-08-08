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Maden sahasında 3 işçinin ölümüne ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 19:11 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda 3 işçinin ölümüne ilişkin davada 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda 3 işçinin ölümüne ilişkin davada 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Ali K, Özkan K. ve Serkan A. ile ölen işçilerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklardan şirket yetkilisi Özkan K, önceki savunmasını tekrar ederek, hakkında tahliye kararı verilmesini talep etti.

Tutuklu sanık jeoloji mühendisi Serkan A. ise söz konusu sahada işçilere çalışma talimatını kendisinin vermediğini öne sürerek, "Adem E. talimatları, firma yetkilisi Mustafa Ali K'den aldığını kendi ifadesinde de beyan etmiştir. Ben geçen celsede belirtmiş olduğum gibi, ayağımdan sağlık sorunları yaşıyorum. Ayağımın mevcut haliyle ocakta çalışma imkanım da yoktur. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Duruşmada bazı tanıklar da dinlendi.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporu alınması için Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine yazılan talimatın cevabı ile Milas Orman İşletme Müdürlüğüne yazılan yazının cevabının beklenmesine hükmederek, duruşmayı 12 Eylül'e erteledi.

- Olay

Muğla'nın Milas ilçesinde, 18 Şubat 2019'da, maden sahasındaki 2 iş makinesi ve 2 kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk, dağdan kopan kaya parçalarının altında kalarak yaşamını yitirmişti. Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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