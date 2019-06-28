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Maden sahasında 3 işçinin ölümüne ilişkin davaya başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 19:57 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda 3 işçinin ölmesi nedeniyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı - Mahkeme, tutuklu yargılanan 3 şirket yetkilisinin mevcut hallerinin devamına hükmetti

Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda, 3 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada, sanıklar hakim karşısına çıkarıldı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Ali K, Özkan K, ve Serkan A. ile ölen işçilerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan maden sahası yetkilisi Mustafa Ali K, yaşanan olaydan bir gün önce maden sahasına kısa süreliğine uğradığını ancak, böyle bir olayın olabileceğini öngöremediğini söyledi.

Olay yerinde bulunan patlayıcılara ait ambalajlarla ilgisinin olmadığını savunan Mustafa Ali K, "Daha önce bölgede hiç göçük olmadı. Kazanın meydana geldiği maden yaklaşık 2 yıldır hiç çalışmıyordu. Ben madenin işletmesini 2016'da aldım. Ben aldığımda da kazanın meydana geldiği kaya aynı şekilde duruyordu. Kayanın oyulmasıyla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı." dedi.

Sahada genelde şantiye çavuşu Adem E, Serkan K. ve Serkan A'nın bulunduğunu anlatan Mustafa Ali K, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Şirket yetkilisi tutuklu sanık Özkan K. ise maden sahasında patlama yapılmadığını öne sürdü.

Kazanın olduğu yerdeki kayanın, madenin sadece küçük bir bölümünde yer aldığına dikkati çeken Özkan K, "Son iki yıldır üretim yapılmıyordu. Ancak yağan yağmurlardan maden sahası etkilenmişti. Madende çalışanlar tarafından bana göçük olabileceği hiç söylenmedi. Ben ocağa sadece yurt dışından gelen satın almacıları göstermek için giderdim. Bunun dışında hiçbir zaman ocağa gidip iş takibi yapmazdım." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık jeoloji mühendisi Serkan A. ise söz konusu sahada sadece kademe çalışması yapıldığını belirtti.

Daha önce kendisine bölgede risk olduğuna ilişkin şikayette bulunulmadığını iddia eden Serkan A, "Vefat eden iş arkadaşlarımdan iki tanesi madende yatılı kalıyordu. Ben kendileri ile sık sık görüşüyordum. Çalıştıkları yer ile ilgili bana herhangi bir tehlike bildirilmedi. Maden ile ilgili yetkili kurumlar söz konusu yerde çok önemli bir tehlike görmüş olsalardı, tehlikeli bölgede üretim yapılmasını durdurabilirlerdi." açıklamasında bulundu.

Kazanın meydana geldiği bölümün madenin en sert yeri olduğuna dikkati çeken Serkan A, kaya parçalarının toplam ağırlığının 15-20 bin ton olduğunu, bu kadar ağırlıktaki madenin yavaş yavaş çatlayarak meydana gelmesinin mümkün olamayacağını öne sürdü.

Mahkeme heyeti duruşmada, bazı müştekileri ve tanıkları da dinledi.

Duruşma sırasında, ölen işçilerin yakınları, sanık savunmalarına zaman zaman tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Hacettepe Üniversitesi Maden İşletme Ana Bilim Dalı ile Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden oluşan üç kişilik bilirkişi heyetince rapor hazırlanmasına karar verdi.

Sanıklar Mustafa Ali K, Özkan K, ve Serkan A'nın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Ağustos'a erteledi.

- Olay

Muğla'nın Milas ilçesinde, 18 Şubat 2019'da, maden sahasındaki 2 iş makinesi ve 2 kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk, dağdan kopan kaya parçalarının altında kalarak yaşamını yitirmişti. Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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