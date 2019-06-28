Maden sahasında 3 işçinin ölümüne ilişkin davaya başlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda, 3 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada, sanıklar hakim karşısına çıkarıldı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Ali K, Özkan K, ve Serkan A. ile ölen işçilerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan maden sahası yetkilisi Mustafa Ali K, yaşanan olaydan bir gün önce maden sahasına kısa süreliğine uğradığını ancak, böyle bir olayın olabileceğini öngöremediğini söyledi.

Olay yerinde bulunan patlayıcılara ait ambalajlarla ilgisinin olmadığını savunan Mustafa Ali K, "Daha önce bölgede hiç göçük olmadı. Kazanın meydana geldiği maden yaklaşık 2 yıldır hiç çalışmıyordu. Ben madenin işletmesini 2016'da aldım. Ben aldığımda da kazanın meydana geldiği kaya aynı şekilde duruyordu. Kayanın oyulmasıyla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı." dedi.

Sahada genelde şantiye çavuşu Adem E, Serkan K. ve Serkan A'nın bulunduğunu anlatan Mustafa Ali K, beraatini ve tahliyesini talep etti.