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Maden sahasındaki heyelanda ölen işçi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 12:49 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda kaya parçaları altında kalarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda yaşamını yitiren işçi, memleketi Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde toprağa verildi.

Sarıkaya mevkisinde açık arazideki maden sahasında, heyelanla dağdan kopan kayaların altında kalarak hayatını kaybeden Servet Çapacıoğlu'nun (24) cenazesi, memleketi Bozdoğan ilçesinin Tütüncüler Mahallesi'ne getirildi.

Burada baba Bilal Çapacıoğlu taziyeleri kabul etti, genç işçinin annesi Ayşe, babası ve 4 kardeşi, helallik alınmasının ardından tabut başında gözyaşı döktü.

Evin önünde kılınan cenaze namazının ardından Çapacıoğlu'nun naaşı, Örtülü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Abisiyle aynı iş yerinde çalışan ve yarım saat arayla kurtulan Sadri Çapacıoğlu ise ayakta durmakta güçlük çekince cenaze namazında yer alamadı.

Cenaze namazına Kaymakam Adem Can, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, siyasi parti temsilcileri, Çapacıoğlu'nun çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Gazetecilere açıklama yapan baba Bilal Çapacıoğlu, oğlunu evlendirmek istediğini fakat kendisinin "bekarlık sultanlıktır" diyerek bunu kabul etmediğini söyledi.

Kazayla ilgili denetimlerin yeterince yapılmadığını ileri süren Çapacıoğlu, "Burada kasıt arıyoruz. Denetim yapılmadan evlatlarımı çalıştırmışlar. Oğlum iki gün önce yetkililere 'riskli alanda çalışma yapıyoruz' diye uyarıda bulunmuş. Ama kimse önlem almamış." dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, 18 Şubat'ta maden sahasındaki 2 iş makinesi ve 2 kamyonun çalışması sırasında işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk, dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmış, 3 işçinin cansız bedenine ulaşılmış, yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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