Maden sahasındaki heyelanda ölen işçi toprağa verildi

Abisiyle aynı iş yerinde çalışan ve yarım saat arayla kurtulan Sadri Çapacıoğlu ise ayakta durmakta güçlük çekince cenaze namazında yer alamadı.

Burada baba Bilal Çapacıoğlu taziyeleri kabul etti, genç işçinin annesi Ayşe, babası ve 4 kardeşi, helallik alınmasının ardından tabut başında gözyaşı döktü.

Kazayla ilgili denetimlerin yeterince yapılmadığını ileri süren Çapacıoğlu, "Burada kasıt arıyoruz. Denetim yapılmadan evlatlarımı çalıştırmışlar. Oğlum iki gün önce yetkililere 'riskli alanda çalışma yapıyoruz' diye uyarıda bulunmuş. Ama kimse önlem almamış." dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, 18 Şubat'ta maden sahasındaki 2 iş makinesi ve 2 kamyonun çalışması sırasında işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk, dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmış, 3 işçinin cansız bedenine ulaşılmış, yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

