Maden şehidi yakınlarının kamuda istihdamı

Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, "Ülke genelinde 400 maden şehidi yakını kamu kurum ve kuruluşlarında eylül ayından itibaren istihdam edilmeye başlanacak." dedi.

Yiğit, ilçede bir restoranda Zonguldak, Karabük ve Bartın'daki maden şehidi ailelerinin yakınlarının katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan "Torba tasarı"nın 65. maddesine göre, 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihlerinde kömür ve linyit madenlerinin yeraltı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından biri, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri olmak üzere bir kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edileceğini söyledi.

Bu haktan Zonguldak, Bartın ve Karabük'te 191, ülke genelinde ise 400 kişinin faydalanacağını ifade eden Yiğit, şöyle konuştu:

"Bu haktan faydalanan maden şehitlerinin yakınları için son derece mutluyuz. Faydalanamayan maden şehitlerinin yakınları için ise mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde hak sahiplerinin, valilikte yapılacak komisyon toplantısının ardından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları gerçekleştirilecek. Ülke genelinde 400 maden şehidi yakını kamu kurum ve kuruluşlarında eylül ayından itibaren istihdam edilmeye başlanacak. Emeği geçen katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz."

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) işçi alımında maden şehitlerinin yakınlarına kontenjan tanınması için girişimde bulunacaklarına değinen Yiğit, "Bu talep yerine getirilirse sorunumuz çözüme kavuşmuş olacak. Bakanlık nezdinde yaptığımız girişimlerde bu yönde bizlere de sözler verilmişti. Biz sözlerin tutulacağına inanıyoruz. Kimse endişe etmesin, umutsuzluğa kapılmasın." diye konuştu.

