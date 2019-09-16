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Maden şirketi işçilerinin alacak eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 17:51 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’de bir süre önce faaliyetlerini durduran özel maden şirketinin çalışanları, paralarını alamadıkları iddiasıyla eylem yaptı.  Merkeze bağlı Karamustafa köyünde faaliyet gösteren kurşun, çinko ve altın madeni zenginleştirme tesisi yetkilileri, iddiaya göre, bir süre önce işçilere süresiz ve ücretsiz izine ayrılacakları yönünde bildirimde bulundu.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de bir süre önce faaliyetlerini durduran özel maden şirketinin çalışanları, paralarını alamadıkları iddiasıyla eylem yaptı.

Merkeze bağlı Karamustafa köyünde faaliyet gösteren kurşun, çinko ve altın madeni zenginleştirme tesisi yetkilileri, iddiaya göre, bir süre önce işçilere süresiz ve ücretsiz izine ayrılacakları yönünde bildirimde bulundu.

Maden tesisinde çalışan 330 işçiden 200'ü, tesis önünde toplanarak, geçmiş aylıklarını alamadıklarını iddia ederek tepkilerini dile getirdi. İşçi grubu adına açıklamada bulunan Cemalettin Şahin, ücretsiz izne ayrılmak istemediklerini ve alamadıkları geçmişe dönük aylıklarının kendilerine ödenmesini istedi. İşçilerden çoğunun 5 aylık maaşının içerde olduğunu öne sürüp, mağdur edildiklerini söyleyen Şahin, "Yapılan hataların hiçbirisi işçinin suçu değildir. Buradan yetkililere sesleniyoruz; ‘Bizi görmemezlikten gelmesinler.’ Kime gittiysek çözüm bulamadık. Bu insanlar buradan evine ekmek götüremiyor, kira ödeyemiyor. Her zaman aynısı oluyor. Her seferinde işçiyi kapıdan atmanın peşindeler. Bu insanlar artık bunaldı. 3 aylık, 2 aylık hatta 5 aylık maaşını alamayan arkadaşlar var. İstediğimiz aylıklarımızın düzenli şekilde yatması, buranın kapanmaması. Yeter ki insanların aylığını versinler. Hakkımızı ve alın terimizin karşılığını istiyoruz” dedi.

'ÇOK MAĞDURUZ'

Madende işçi olarak çalışan Orhan Orak da, paralarını alamadıkları için işçilerin zor günler yaşadığını belirterek, "Bayburt’tan Gümüşhane’ye kaçıp gelen inek kadar buradaki insanların değeri yok. Görüşmeler yaptık ama olumlu bir netice alamadık. Bize verilen sözler tutulmadı. Okul sezonu açıldı, kış yaklaşıyor. Buradaki insanlar kara kara düşünüyor. Çok mağduruz" diye konuştu.

Gruptaki diğer işçiler de, maaşlarının ödenmesini ve yaşanan sorunun giderilmesini talep etti. Açıklamaların ardından işçi grubu, faaliyeti durdurulan tesiste bekleyişe başladı. Öte yandan, maden şirketi yetkilileri, konuya ilişkin bilgi vermek istemedi.

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