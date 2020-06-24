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Maden Suyu : Faydaları Nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:54 | Son Güncelleme

Maden suyu, ülkemizde çok fazla tüketilen içeceklerden değildir.

Maden Suyu : Faydaları Nelerdir?

Maden suyu, ülkemizde çok fazla tüketilen içeceklerden değildir. Yabancı ülkelerde ise, içme suyu yerine maden suyu tüketimi neredeyse daha fazladır. Bunun nedeni, suda bulunmayan pek çok mineralin maden suyunun içerisinde bulunmasıdır. Ülkemiz, doğal maden suyu kaynağı bakımından zengin olup, birçok bölgeden doğal maden suyu elde edilir.

Çoğu zaman, maden suyu ile sodanın aynı olduğu düşünülerek karıştırılır. Oysa ikisi farklıdır. Maden suyu, yer altı sularının yüzeye çıkarılması sonucu elde edildiğinden, mineral bakımından oldukça zengindir. Oysa soda, suyun içerisine karbonhidrat karıştırılması sonucu oluşur. Çok fazla mineral içermez.

Maden suyu günde kaç tane içilmeli; maden suyu içmenize engel olacak herhangi bir rahatsızlığınız yoksa, günlük mineral ihtiyacınızı karşılamak için günde 1 ya da 2 adet maden suyu içebilirsiniz.

Maden Suyunun Kalorisi ve Besin Değeri

Miktar: 200 g (1 su bardağı)

Kalori (kcal): 0

Yağ (g): 0

Karbonhidrat (g): 0

Protein (g): 0

Maden Suyunun Faydaları

Maden suyu kalsiyum, sülfat, potasyum, bikarbonat, magnezyum, flor, fosfor ve sodyum açısından zengin olup, vücudun ihtiyacı olan minerallerin çoğunu içeriğinde bulundurur. Doğal maden suyunun faydaları denildiğinde, içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan maden suları akla gelir. Maden suyu, özellikle yemeğin fazla kaçırılması durumunda hazmı kolaylaştırmak için tüketilir. Oysa içerdiği birçok mineral sayesinde sağlık açısından çok fazla faydası bulunur. İdrar, solunum yolu ve ter yoluyla kaybedilen mineralleri yerine koymak için maden suyu, su ile birlikte tamamlayıcı işlev görür. Mineral bakımından zengin olan maden suları, organların işleyişinde ve birçok sağlık sorununun tedavisinde yardımcı olur.

1. Sindirimi kolaylaştırır

karnını tutan kadın

Maden suyu, bol miktarda sülfat içerir. Sülfat, pankreasta amilaz ve lipaz gibi sindirim sistemi enzimlerinin üretilmesini sağlar. Bu enzimler kabızlığın ve şişkinliğin geçmesini destekler. Maden suyunun mideye faydaları arasında, içeriğinde bulunan bikarbonat sayesinde, midedeki asit düzeyini dengeleyerek, yanma ve ekşimeyi hafifletmesi yer alır. Maden suyu mideyi genişletir mi denilirse, doğal maden suyu tüketimi mideyi genişletmez. Aksine yemeklerden önce bir bardak maden suyu içilmesi tokluk hissine neden olur. Midede doygunluk hissi yarattığından zayıflamak isteyenlerin de rahatlıkla tüketebileceği bir içecektir.

2. Kasların gelişimini sağlar

kaslar

Maden suyunda bulunan bol miktardaki potasyum ve magnezyum gibi mineraller, kasların işleyişi ve sağlıklı şekilde büyümesi için büyük önem taşır. Kaslarda oluşan kasılmaları engelleyerek, fiziksel hareketlerin daha kolay ve rahatlıkla yapılabilmesine yardımcı olur.

3. Kemikleri güçlendirir

iskelet

Maden suyunun içerisinde bulunan kalsiyum, kemik sağlığı için oldukça önem taşır. Özellikle yaşlılarda daha çok görülen kemik erimesini önler. Kalsiyum ihtiyacının karşılanması için günlük 1 bardak maden suyu içilebilir. Hamileler ile büyüme çağındaki çocukların kalsiyum, sodyum, flor ve magnezyum gibi artan mineral ihtiyacının karşılanmasını sağlar.

Kemik Erimesi İle Alakalı Daha Detaylı Bilgiler İçin: Kemik Erimesi Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

4. Kalp krizi riskini azaltır

kalp

Dokularda ve kılcal damarlarda biriken yağ, kötü kolesterolü yükseltir. Maden suyunun, vücuttaki yağın erimesini sağlayan etkisi sayesinde, kötü kolesterol oluşumu engellenir. Maden suyu içindeki mineraller, kötü kolesterol oluşumuna yol açan unsurların ortadan kaldırılmasını sağlar. Bu özelliği kalp sağlığı açısından da büyük önem taşır. Kalbin hızlı çalışmasını önleyerek, kalp krizi oluşum riskini de azaltır. Ayrıca, kılcal damarlarda tıkanma oluşmasını da engellediğinden sağlığa birçok katkısı bulunur.

5. Saçları güçlendirir

saçlar

Maden suyu, saçları güçlendirerek kırılmalarını önler ve daha sağlıklı uzamalarını sağlar. Saç bakımı için kullanılan bazı şampuanlarda bulunan maden suyu saçların parlamasını sağlar. Kötü hava, saçlara uygulanan sayısız işlem ve güneş, saçları yıpratarak güçsüzleştirir. Maden suyunun saça faydaları arasında, saç derisinde bulunan ph seviyesinin dengelenmesi de yer alır. Bu sayede saçlardaki dökülmeyi engeller.

6. Cildin parlaklığını artırır

cilt güzelliği

Maden suyu içerisinde bulunan silisyum parçacıkları cildin parlamasını sağlayarak cilde doğal bir güzellik katar. Deride bulunan kollajen miktarını artırır. Böylece ciltte meydana gelen koyuluk, kararma ve akne oluşumunu önler. Maden suyunun cilde faydaları arasında cildi nemlendirerek esnekliğini koruması da yer alır. Aynı zamanda selülit oluşumunu engellediği de bilinir.

Hamilelikte Maden Suyunun Faydaları

Maden suyu, vücudun ihtiyacı olan minerallerin karşılanmasını sağlar. Kemik erimesi oluşumunu önler. İçerisinde bulunan kalsiyum ve demir sayesinde hamilelikte çok sık rastlanan demir eksikliğinden korunmayı sağlar. İçerdiği sülfat sayesinde hazmı kolaylaştırır. İçerisindeki flor sayesinde diş çürümelerini önler. Gebelerde çok sık rastlanan kabızlığa ve hamilelik kramplarına iyi gelir.

Limonlu Maden Suyunun Faydaları

  • Limonlu maden suyunda bulunan mineraller, ciltte bulunan hücrelerin kendini yenilemesini sağlar. Böylece ciltteki kırışıklıklar geçerek daha sıkı ve güzel bir cilde sahip olunur.
  • Aynı zamanda vücuttaki toksinlerin, bakteri ve virüslerin vücuttan atılmasını sağlar.
  • Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.
  • Hücrelerin kendini yenilemesini sağlar.
  • Cildin limonlu maden suyu ile yıkamak ciltteki ölü derileri çıkarır ve güneşe bağlı olarak oluşan lekelerin geçmesini sağlar.

Maden Suyunun Zararları

  • Fazla maden suyu tüketiminin zararları; içerisinde çok miktarda sodyum yani tuz bulunduğundan tansiyonun yükselmesine neden olabilir. Tansiyon hastalığı olanların çok fazla tüketmemesi gerekir.
  • Çok fazla tüketildiğinde mide ülseri ve böbrek hastalıklarına zemin hazırlar.
  • Vücuda çok fazla sodyum alındığında idrarla birlikte kalsiyumun atımını hızlandırır ve böylece kemik erimesine neden olur.
  • Maden suyunun fazla tüketimi midede şişkinlik oluşumuna yol açarak rahatsızlık hissi verir.
  • Reflü ve mide yanması şikayeti olanların maden suyundan uzak durması gerekir. Yoksa bu şikayetlerinde artış meydana gelir.
  • İdrar yolları ya da ishal gibi rahatsızlıklarda maden suyu içilmemesi gerekir.

Meyveli Maden Suyunun Zararları

Meyveli maden suları, içerisinde katkı maddesi bulundurduğu için sade maden suyu kadar sağlıklı olmayıp, fazla mineral içermez. Sade maden suyuna göre daha yapay olduğundan midenin olumsuz etkilenmesine yol açabilir.

  • İçerisindeki karbondioksit gazından ötürü çok fazla tüketildiğinde bazı hastalıklara neden olabilir.
  • Uzun yıllar tüketildiğinde kanser riskini artırır.
  • Kandaki oksijenin azalmasına sebep olabilir.
  • Böbreklerde taş yapabilir.
  • Tansiyon hastalarının tüketmemesi gerekir.
  • İçerisinde şeker bulunduğundan vücudun şekere bağımlı hale gelmesine yol açabilir. Diyabet hastalığına yakalanma riskini artırır. Şeker hastalarının meyveli maden sularını doktor kontrolünde tüketmeleri gerekir.
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