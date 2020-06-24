Maden Suyu : Faydaları Nelerdir?

Maden suyu, ülkemizde çok fazla tüketilen içeceklerden değildir. Yabancı ülkelerde ise, içme suyu yerine maden suyu tüketimi neredeyse daha fazladır. Bunun nedeni, suda bulunmayan pek çok mineralin maden suyunun içerisinde bulunmasıdır. Ülkemiz, doğal maden suyu kaynağı bakımından zengin olup, birçok bölgeden doğal maden suyu elde edilir.

Çoğu zaman, maden suyu ile sodanın aynı olduğu düşünülerek karıştırılır. Oysa ikisi farklıdır. Maden suyu, yer altı sularının yüzeye çıkarılması sonucu elde edildiğinden, mineral bakımından oldukça zengindir. Oysa soda, suyun içerisine karbonhidrat karıştırılması sonucu oluşur. Çok fazla mineral içermez.

Maden suyu günde kaç tane içilmeli; maden suyu içmenize engel olacak herhangi bir rahatsızlığınız yoksa, günlük mineral ihtiyacınızı karşılamak için günde 1 ya da 2 adet maden suyu içebilirsiniz.

Maden Suyunun Kalorisi ve Besin Değeri

Miktar: 200 g (1 su bardağı)

Kalori (kcal): 0

Yağ (g): 0

Karbonhidrat (g): 0

Protein (g): 0

Maden Suyunun Faydaları

Maden suyu kalsiyum, sülfat, potasyum, bikarbonat, magnezyum, flor, fosfor ve sodyum açısından zengin olup, vücudun ihtiyacı olan minerallerin çoğunu içeriğinde bulundurur. Doğal maden suyunun faydaları denildiğinde, içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan maden suları akla gelir. Maden suyu, özellikle yemeğin fazla kaçırılması durumunda hazmı kolaylaştırmak için tüketilir. Oysa içerdiği birçok mineral sayesinde sağlık açısından çok fazla faydası bulunur. İdrar, solunum yolu ve ter yoluyla kaybedilen mineralleri yerine koymak için maden suyu, su ile birlikte tamamlayıcı işlev görür. Mineral bakımından zengin olan maden suları, organların işleyişinde ve birçok sağlık sorununun tedavisinde yardımcı olur.