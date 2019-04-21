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Maden yüklü vagonların gardaki vagonlara çarpması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 18:17 | Son Güncelleme

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki kaza nedeniyle kapanan demir yolu hattının ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, lokomotiften ayrılan demir cevheri yüklü vagonların garda bekleyen boş vagonlara çarparak devrilmesi üzerine kapanan demir yolu hattının açılması için çalışmalar devam ediyor.

Hekimhan Garı'nda dün seyir halindeyken freni boşalan yük treninin vagonlarının, garda bulunan boş vagonlara çarptığı kazanın ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.

TCDD yetkilileri tarafından yürütülen, polis ve itfaiye ekiplerinin hazır bulunduğu çalışmalarda hasar gören vagonlar, vinç yardımıyla kaza yerinin yan tarafındaki boş araziye taşınıyor.

Kazada hasar gören 30 vagonun kaldırılmasının yaklaşık 3 gün süreceği belirtildi.

Öte yandan, yolcuların mağduriyet yaşamaması için Malatya ile Sivas'ın Bostankaya İstasyonu arasında otobüsle aktarma yapıldığı bildirildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dün seyir halindeyken freni boşalan yük treni garda makas değiştirmiş ve lokomotifi vagonlardan ayrılmıştı. Garda bekleyen boş vagonlara çarpan maden yüklü çok sayıda vagon da raylardan çıkarak devrilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hekimhan Kaza Malatya tren

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