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  4. Madenci bulduğu şeye kendi bile inanamadı: 3 milyon 151 lira değerinde!

Madenci bulduğu şeye kendi bile inanamadı: 3 milyon 151 lira değerinde!

25.07.2024 14:17
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Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde 10 yıldan fazla bir süredir maden kiralayarak arama yapan madenci Raju Gound, 19,22 karatlık dev bir elmas buldu. 3 milyon 151 bin lira değerinde olan elmasın fotoğrafları görenleri büyülüyor.

Madenci bulduğu şeye kendi bile inanamadı: 3 milyon 151 lira değerinde!

BBC'ye konuşan madenci Raju Gound, eyaletin Panna bölgesinde elmas bulma umuduyla 10 yıldan fazla süredir devletten maden kiraladıklarını belirtti.Gound, "Taşları elekten geçirirken cam parçasını andıran bir şey gözüme çarptı. Yukarı kaldırıp baktım ve soluk parlama gördüm. O anda elmas bulduğumu anladım." ifadelerini kullandı.

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19,22 KARAT, YAKLAŞIK 95 BİN 500 DOLAR

Bulduğu elması yetkililere götürdüğünü ifade eden Gound, 19,22 karatlık elmasa yaklaşık 95 bin 500 dolar değer biçildiğini anlattı.

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Gound, vergi payı düşüldükten sonra parasını teslim alacağını kaydederek, bununla yaklaşık 6 bin dolarlık borcunu ödemeyi, ailesi için daha iyi bir ev yaptırmayı ve çocuklarının eğitim masraflarını karşılamayı planladığını belirtti.

19 AKRABASIYLA BÖLÜŞECEK

Elmastan elde edeceği parayı birlikte yaşadığı 19 akrabasıyla bölüşeceğini anlatan Gound, "Yarın, yine elmas aramak için madene gideceğim." ifadesini kullandı.

Panna, elmas kaynaklarının zenginliğiyle biliniyor ve bölge sakinleri, değerli taş bulma umuduyla devletten maden kiralıyor.

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Bölgede büyük elmas keşifleri nadiren de olsa yaşanabiliyor. Panna'da 2018'de yine bir madenci, yaklaşık 179 bin dolar değerinde elmas bulmuştu.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maden Hindistan elmas
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