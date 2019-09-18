"Madenciler 200 bin ağaç dikecek"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, kasım ayında düzenleyeceklerini çalıştay sırasında 2 milyon lira değerinde 200 bin ağaç dikeceklerini belirterek, "Madencilerin, Türkiye'deki orman varlığını tahrip etmedeki oranı da binde 2 ile 2,5'tur. Bizim o kadar üzerimize geliyorlar ki, 'her yeri mahvettiniz, döktünüz' diye. Bunların yerine biz, her yıl 1 yerine 10 ağaç parası ödüyoruz." dedi.

Kaya, Afyonkarahisar'da bir termal otelde 2018 yılı mermer ihracatçılarına yönelik düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, dünyada mermeri mermer yapan Türkiye'deki iki ilden birinin Afyonkarahisar olduğunu söyledi.

Dünyada şeker mermeri denilince ilk akla Afyonkarahisar'ın geldiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"2018 yılında 342 milyon dolarlık ihracatın 185 milyon dolarlık kısmını doğal taş ve maden ihracatçıları yaptı. Buda ihracatın yüzde 54'lük kısmı. Ben ve hepimiz bu sektörde taşın altına elimizi değil, gövdemizi koymuş durumdayız. Ancak, sektörde ciddi sıkıntılarımız var. İzinler ve adını koyamadığımız bazı engellemeler, çok hızlı büyüyen ve daha ileriye giderken bizim önümüze gerçekten ciddi sıkıntılar getirdi. Yani, maden sektörü, S.O.S veriyor. Ama bizim mottomuz, inadına ihracat, inadına üretimdir. Çünkü başka kurtuluşumuz ve başka bir Türkiye yok. Dolayısıyla bizim bu sıkıntılardan çıkmamız, özellikle katma değerin tamamı bu ülkenin bağrından çıkan madenlerimizle başarabiliriz. İthal girdili ürünlerle değil."