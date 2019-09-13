HABER

Madenciler Efemçukuru'nda yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

Türkiye Madenciler Derneğinin düzenlediği "Maden Kurtarma Yarışması" için bir araya gelen madenciler, çeşitli kategorilerde dereceye girmek için mücadele etti

İZMİR (AA) - Türkiye Madenciler Derneğince düzenlenen "1. Maden Kurtarma Yarışması"nda bir araya gelen madenciler, ilk yardım uygulamaları, maden sahasında yangın, kaza, kurtarma gibi alanlarda yarıştı.

Yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Menderes İlçesi'ndeki Tüprag Efemçukuru Altın Madeni İşletmesinde düzenlenen organizasyona, Çayeli Bakır, Esan Eczacıbaşı, Koza Altın, TKİ ve Tüprag çalışanları katıldı. TÜMAD, İmbat Madencilik ve Polyak'dan madenciler de yarışmada gözlemci olarak yer aldı.

Katılımcılar, ilk yardım uygulamaları, maden sahasında yangın, kaza, kurtarma gibi çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye girmek için ter döktü.

Türkiye Madenciler Derneği Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Balcı, madenlerde yaşanabilecek kazalara etkin bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla Türkiye'deki maden kurtarma ekiplerini bir araya getirdiklerini söyledi.

Bu organizasyonla maden kurtarma ekiplerinin birbirleriyle tecrübelerini paylaştıklarını belirten Balcı, yarışmayı uluslararası düzeye çekmek istediklerini sözlerine ekledi.

Çayeli Bakır Kurtarma Timi üyelerinden Ümit Çolak, yaralıyı veya kazazedeyi bulunduğu yerden alıp güvenli bölgeye getirmek olan yeraltı arama kurtarma etabını tamamladıklarını ifade etti.

Yarışmada derece almanın kendileri için önemli olmadığını söyleyen Çolak, "Burada kupa alacağıma birinci olacağıma kendi kazazedemi güvenli bir şekilde çıkarmayı tercih ederim ama adı ne kadar yarışma olsa da kendi tekniklerini birbirlerine sergileme platformu. Bu platformda herkes kendi tekniğini sergileyip bir yandaki time kendini gösterip bilgi paylaşıyor. Amaç bu." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun bugün yapılacak müsabakalarla sona ereceği belirtildi.

Okul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediyeOkul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediye
İlk işi yangın alanında inceleme olduİlk işi yangın alanında inceleme oldu
Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılarDiyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1. Maden Kurtarma Türkiye Madenciler Derneği yarışma

En Çok Okunan Haberler

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi

Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

ABD Dışişleri Sözcüsü o soruyu geçiştirdi! 'Söz konusu protesto hakkında...'

ABD Dışişleri Sözcüsü o soruyu geçiştirdi! 'Söz konusu protesto hakkında...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Son dakika! Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Süper Loto sonuçları 12 Eylül: 2 milyon TL tek kişiye gitti

Bu hafta da büyük ikramiye sahibini buldu!

Son dakika... 45 ilde FETÖ operasyonu! 165 kişi hakkında gözaltı kararı

45 ilde FETÖ operasyonu! 165 kişi hakkında gözaltı kararı

Cuma mesajları 2019: 13 Eylül için en güzel uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Günlük burç yorumları 13 Eylül Cuma - Merkür, Venüs ile kavuşuyor

Merkür, Venüs ile kavuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.